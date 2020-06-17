نائبة مصابة بكورونا تصف العزل الصحي: الموت مجاناً والإصابات ألفية

2020/06/17 | 12:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد وصفت النائبة وحدة الجميلي، اليوم الاربعاء، مستشفيات العزل الصحي بـ"المقابر"، فيما بينت أن الموت فيها بالمجان، والإصابات بالفيروس ألفية.وقالت الجميلي التي تم تأكيد اصابتها بالفيروس امس الاول، في تغريدة عبر تويتر : "حكومة بائسة، رقابة متواطئة، رئيس وزراء متخيل أنه بطل فليد، والموت للفقراء مجانآ في مستشفيات العزل، وبأصابات ألفية".ودعت في تغريدتها "الغيارى لشراء قناني الأوكسجين وارسالها لمقابر العزل الصحي، حيث لا ضمير صاحي، اذن لا شرعية لحكومة متجاهلة".

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