عالية نصيف تسعى لاقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2020/06/17 | 12:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف رئيس مجلس النواب بدرج تعديل قانون المحكمة الاتحادية على جدول اعمال المجلس لإنهاء حالة الفراغ الدستوري لأعلى سلطة في البلاد، مبينة أنها قدمت طلباً بهذا الخصوص إلى رئاسة المجلس مرفقاً بتواقيع خمسين نائباً .وقالت نصيف اليوم :” على رئاسة البرلمان درج تعديل قانون المحكمة الاتحادية على جدول أعمال المجلس وذلك […]

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