2020/06/17 | 12:19 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنرال الكتريك الامريكية تعلن إضافة 1000 ميغا واط الى كهرباء العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 12:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنرال الكتريك الامريكية تعلن إضافة 1000 ميغا واط الى كهرباء العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنرال الكتريك الامريكية تعلن إضافة 1000 ميغا واط الى كهرباء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).