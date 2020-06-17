المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا ضد شركة “آبل” بتهمة خرق قواعد المنافسة التجارية

2020/06/17 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات وفتحت تحقيقا ضد عملاق الكنولوجيا “آبل ” تقتضي إجراءاته تحقيقا رسميا أوليا في آبل باي Apple Pay بسبب ما تردد عن عرقلة المنافسة في قطاع الدفع بالهواتف المحمولة عبر تخصيص مميزات معينة لهواتف أيفون لمستخدمي خدمة آبل باي.وتشتبه المفوضية بعد تحقيق أولي في أن […]

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