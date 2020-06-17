النزاهة: شبهات فساد في أجهزة فحص “كورونا” بمحافظة كركوك

2020/06/17 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن وجود شبهات فساد في ملف تجهيز جهازي فحص فايروسات، تسببت بعدم استخدامها في فحوصات الكشف عن فايروس كورونا. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة في بيان عن “ضبط عددٍ من المسؤولين في دائرة صحَّة محافظة كركوك؛ على خلفيَّة شبهات فسادٍ في مشروع شراء جهازي فحص فايروسات، مُبيِّنةً تمكُّنها من ضبط الأوليَّات الخاصَّة […]

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