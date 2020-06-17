نائب يدعو الكاظمي لاطلاق الحوار الاممي في كركوك لحل الازمات العالقة

2020/06/17 | 12:19 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

دعا النائب عن محافظة كركوك احمد حيدر ، الأربعاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى استئناف الحوار داخل كر...

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