حفز نفسك لممارسة الرياضة

2020/06/17 | 12:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع “هيلث فيتناس ريفولوشن” الأمريكي تقريرا استعرض فيه أبرز الحيل لتحفيز نفسك على تحقيق أهداف اللياقة البدنية التي تريدها.وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إن فكرة تخصيص بعض الوقت من يومك لممارسة الرياضة بينما أنت منشغل للغاية تكون مفزعة في بعض الأحيان.وقد تتحجج بالكثير من الأعذار لعدم ممارسة الرياضة، على غرار […]

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