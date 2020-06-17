2020/06/17 | 12:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر حسابه في “تويتر”، مجموعة صور تخيلية لأبرز لاعبي كرة القدم الحاليين، وشكل ملامحهم لو كانوا يلعبون الكرة قبل 50 عاماً من الآن.وأظهرت الصور اللاعبين وعلى وجوههم شوارب وقصات شعورهم تتماشى مع الطابع القديم، والذي كان يشتهر به عدد من لاعبي كرة القدم السابقين.وضمت قائمة فيفا من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور : شكل نجوم الكرة لو لعبوا قبل 50 عاماً؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور : شكل نجوم الكرة لو لعبوا قبل 50 عاماً؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).