إيران الثانية عالمیاٌ في إنتاج الكافيار

2020/06/17 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مؤسسة صيد الأسماك الإيرانية نبي الله خون ميرزائي، ان ايران تتبوأ المرتبة الثانية في إنتاج الكافيار والثالثة عالمياً في إنتاج لحوم الاسماك.وأضاف خون ميرزائي في حوار متلفز، “كان تصنيف إيران السابق في الكافيار مرتبطًا بصيد هذه الأسماك من البحر ، ولكن مع حظر صيد سمك الكافيار في بحر قزوين قبل 10 سنوات ، […]

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