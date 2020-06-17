عمرو واكد يعلن شفاءه وابنه من كورونا

2020/06/17 | 12:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفنان المصري عمرو واكد عن شفاءه هو وابنه من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وغرد واكد عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا، وهعمل لايف قريبا أتكلم عن إصابتي بالفيروس، وازاي ربنا كرمني وشفاني منه أنا كمان، اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع”.وقال واكد في […]

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