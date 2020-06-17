دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتطبيق إصلاحات بالشرطة

2020/06/17 | 12:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لتطبيق إصلاحات بالشرطة، بينما رفض دعوات لإلغاء تمويل الشرطة وتفكيكها.وبمقتضى قرار ترامب الجديد، سيتم توفير منح فيدرالية لتحسين ممارسات الشرطة، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات لتتبع الانتهاكات التي يرتكبها الضباط.يأتى … Readmore

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