تسجيل 76 حالة اصابة بفيروس كورونا في ذي قار

2020/06/17 | 12:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة ذي قار، الاربعاء، 76 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال مصدر طبي , ان”نتائج التحليل المختبري اظهرت تسجيل 76 اصابة جديدة بالفيروس في ذي قار”.واضاف، ان”اغلب الاصابات الجديدة هي لملامسين وتوزعت على مدن ذي قار”.

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