2020/06/17 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة بغداد تلقي القبض على اكثر من 140 مطلوبا ومخالفا لحظر التجوال خلال ال(٢٤) ساعة الماضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 12:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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