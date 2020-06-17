مشرعون: المحكمة الاتحادية الفيصل بشأن طعن مجالس المحافظات

2020/06/17 | 12:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية الفيصل لفض النزاع القانوني بشأن مجالس المحافظات.

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