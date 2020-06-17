النزاهة تستقدم موظفين في صحة كركوك على خلفية شبهات فساد

2020/06/17 | 12:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن شبهات فساد في تجهيز جهازي فحص فيروسات، مبينة تمكنها من ضبط الأوليات الخاصة بالمشروع والبالغة قيمته أكثر من 180 مليون دينار في كركوك.

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