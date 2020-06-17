جنرال الكترك تعلن إدخال ألف ميكا واط إضافية من الطاقة الكهربائية للخدمة موزعة لهذه المحافظات

2020/06/17 | 12:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت شركة جنرال الكترك الامريكية، المختصة في مجال الطاقة، إدخال محطتي السماوة وذي قار إلى الخدمة وإضافة ألف ميغا واط إلى الشبكة الوطنية.وقال المدير التنفيذي للشركة، في الشرق الاوسط وجنوب آسيا وشمال إفريقيا، جو انيس، في بيان، ان “الشركة اضافت 1000 ميكا واط من الطاقة الكهربائية الى الشبكة الوطنية العراقية، […]

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