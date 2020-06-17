سوريا.. قانون قيصر الأميركي يدخل حيز التنفيذ اليوم والأمم المتحدة تحذر من مجاعة

2020/06/17 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يبدأ اليوم الأربعاء تطبيق “قانون قيصر” لفرض عقوبات على سوريا ، تزامنا مع انخفاض قياسي لليرة ، حيث حذر المبعوث الأممي غير بيدرسون من حدوث مجاعة.وخلال جلسة عبر الفيديو بمجلس الأمن الدولي أمس، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إن الوضع في سوريا يزداد سوءا، حيث يعاني 9 ملايين و300 ألف سوري من […]

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