الخدمات النيابية: سنفتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في العراق

2020/06/17 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت عضو لجنة الخدمات النيابية سناء الموسوي ، الأربعاء، عن قرب فتح ملف تلكؤ المجمعات السكنية في عموم العراق، معتبرة أن ملف المجمعات السكنية استغل من بعض المحافظين كداعيات انتخابية .وقالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بعض المحافظين استغلوا مناصبهم في توزيع مجمعات سكنية على شرائح مهمة بما فيهم عوائل الشهداء والمهجرين وموظفي […]

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