حكومة كوردستان تسعف قضاءً بالسليمانية بالأموال للسيطرة على كورونا

2020/06/17 | 12:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي، الأربعاء، تخصيص مبالغ مالية لقضاء بينجوين في السليمانية، بعد تسجيل إصابات متعددة بفيروس كورونا كوفيد- ١٩.

وقال برزنجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ”بقرار من رئيس الوزراء، تم تخصيص مبلغ 150 مليون دينار للمستلزمات الطبية لقضاء بنجوين للسيطرة على فيروس كورونا“.

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