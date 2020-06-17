الحشد يعلن دفن 67 متوفيا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/06/17 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، عن دفن 67 متوفيا جديدا بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في النجف الاشرف.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء الثاني بالحشد دفن 67 متوفيا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي التي تولت نقل الجثث الى المقبرة وتعقيم سيارات الإسعاف وردهات […]

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