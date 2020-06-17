إصابة أول وزير عراقي مع عائلته بفيروس كورونا

2020/06/17 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أفاد مصدر طبي، الأربعاء (17 حزيران 2020)، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في حكومة الكاظمي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مختبرات الصحة في بغداد سجلت إصابة وزير النقل العراقي ناصر بندر وعائلته بفيروس كورونا".

ويعتبر وزير النقل، أول وزير في حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي يصاب بفيروس كورونا مع عائلته.

ويواصل العراق تسجيل معدلات إصابة عالية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أعلى حصيلة بعدد الوفيات والاصابات جراء جائحة كورونا، بتسجيلها 1385 إصابة جديدة، مقابل 60 حالة وفاة بالفيروس.

وبحسب بيان يوم أمس، بلغ مجموع الإصابات: "22700، ومجموع حالات الشفاء: 9862، ومجموع الراقدين الكلي:12126، والراقدين في العناية المركزة: 148، ومجموع الوفيات: 712".

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بغداد اليوم – واسط

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، الأربعاء، تاكيد إصابة مدير مستشفى الكرامة التعليمي في المحافظة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان إن "مدير مستشفى الكرامة التعليمي زيد الحكيم في واسط، تم تأكد من إصابته بفيروس كورونا&

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر من داخل مجلس النواب، الأربعاء (17 حزيران 2020)، بإصابة إصابة مدير الدائرة الإعلامية في البرلمان "محمد ابو بكر" بفيروس كورونا.

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وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" 63 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 3 من الكوادر الطبية و5 من

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