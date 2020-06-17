بالوثيقة.. الكاظمي يصدر توجيها بشأن مناصب الدرجات الخاصة

2020/06/17 | 12:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة عن أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه بعدم إجراء تغييرات في مناصب الدرجات الخاصة والمدراء العامين إلا بعد استحصال موافقته....

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