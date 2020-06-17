بالفيديو.. طوابير المواطنين اللبنانيين لشراء الدولار بعد انهيار الليرة

2020/06/17 | 12:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداول ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مسجلا يظهر تجمع اللبنانيون على منافذ الصيرفة لشراء الدولار بعد انهيار الليرة اللبنانية.تهافت اللبنانيين لشراء الدولار في كل لبنان، يعكس اللا ثقة بالحكومة والقيادات السياسية، وكل الاجراءات التي حُكي عنها للتخفيف من أزمة الدولار.هذا الفيديو من صور اليوم من امام احد محال الصيرفة.#لا_ثقة […]

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