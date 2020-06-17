لجنة الخدمات تطالب الحكومة بادراج تثبيت المحاضرين ضمن موازنة ٢٠٢٠

2020/06/17 | 12:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادطالب عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية النائب عدي شعلان ابو الجون، الحكومة العراقية بادراج تثبيت المحاضرين ضمن موازنة ٢٠٢٠.وقال ابو الجون في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “وزارة التربية بحاجة ماسة إلى رفدها بكوادر جديدة بسبب النقص الكبير في جميع مدارس المحافظات، ولهذا يجب أن تكون هذه الدماء من […]

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