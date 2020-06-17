جنرال الكترك تعلن إضافة 1000 ميكاواط إلى كهرباء العراق

2020/06/17 | 12:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت شركة جنرال الكترك الأمريكية المختصة في مجال الطاقة، إضافة 1000 ميكا واط من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية.

جنرال ألكترك: الشركة أضافت 1000 ميكا واط من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية

قال المدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا جو انيس، ببيان صدر في 17 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الشركة أضافت 1000 ميكا واط من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية، توزعت بواقع 500 ميكا واط منها من محطة بسماية وتغذي العاصمة بغداد، ومثلها موزعة بين محطتي السماوة وذي قار والتي دخلت الخدمة هذا الشهر"، مبينًا أن "مجموع إنتاج توربينات شركة جنرال الكترك من الطاقة الكهربائية تصل إلى ما يقارب 60 % من مجموع الطاقة المنتجة في العراق".

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وأشار إلى أن "طواقم الشركة مستمرة بالعمل في 6 محطات رئيسية لتامين صيانة 3700 ميكا واط من انتاج الطاقة الكهربائية لتجهيزها لفترة الصيف، كما أن طواقم الشركة مستمرة أيضًا بالعمل في أغلب محافظات العراق، ولم يتوقف على الرغم من التحديات الأمنية وانتشار فيروس كورونا".

أوضح أن "موضوع المحطات المركبة (الاستفادة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط) سيتم بدء المباحثات مع الحكومة الجديدة قريبًا لغرض العمل بإنشاء تلك المحطات، لأنها تساعد العراق بالحصول على الكهرباء من الغاز الذي يحرق".

أضاف أنيس أن "الشركة تعمل في العراق منذ أكثر من 50 سنة، لذا فإن تغيير الحكومات في العراق لن يؤثر على عمل الشركة في البلاد، وبالتالي فأن طواقم الشركة مستمرة بالعمل في جميع محطات الكهرباء في أغلب المحافظات"، مبينًا أن "الشركة على تواصل في لقاءاتها مع المسؤولين في وزارة الكهرباء لبحث التعاون المشترك في مجال إنتاج الطاقة والتوزيع".

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