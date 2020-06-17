غياب ياسين..غياب للفرح! - طه رشيد

2020/06/17 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طه_رشيد رحل عنا مؤخرا، الفنان الكوميدي ياسين لطيف بربن الذي اقعده المرض فترة طويلة في البيت، فلفه الاهمال، عن قصد او بدونه، مما زاد من كآبته وسأمه فاسلم الروح ليترك لوعة في قلوب اهله واحبته..ياسين سليل عائلة امتازت بالسخرية واجادة " صنع " النكتة في اشد الظروف قتامة.



كان والده لطيف بربن، لطيف المعشر نكّاتا ذكيا ورث هذه الخصلة من والده " بربن"!ساهم الوالد لطيف بربن، مع وفد شبيبة الحزب الشيوعي العر ......





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