مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. عودة الدوري الإنجليزي ونهائي كأس إيطاليا

2020/06/17 | 12:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بمباراتين مؤجلتين بعد 100 يوم من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا فيما، تستكمل باقي مباريات الجولة في الدوري الإسباني وفي إيطاليا يلعب نهائي الكأس.الدوري الإنجليزي 19:00 شيفيلد يونايتد – شيفيلد يونايتد 21:15 مانشستر سيتي – أرسنال نهائي كأس إيطاليا 21:00 نابولي – يوفنتوس الدوري الإسباني

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