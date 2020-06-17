مخرجة مسلسل هيفاء وهبي مُصابة بفيروس كورونا

2020/06/17 | 12:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المخرجة المصرية ​مريم أحمدي​، إيجابية تحاليل الدم، التي أجرتها الخاصة ب​فيروس كورونا​.وكتبت مريم في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “الأمانة تحتم عليا إن أبلغكم إني في تاريخ ١٢/ ٦ حرارتي عليت وفضلت عالية وعملت تحاليل دم بالأمس وطلعت إيجابي..لسه معملتش مسحة بس إن شا الله هعمل في الأيام القادمة عشان

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