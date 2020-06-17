نائب يطالب بتثبيت المحاضرين التدرسيين على الملاك الدائم

2020/06/17 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عدي ابو الجون، الاربعاء، بتثبيت المحاضرين التدرسيين على الملاك الدائم.وقال ابو الجون في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “وزارة التربية بحاجة ماسة إلى رفدها بكوادر جديدة بسبب النقص الكبير في جميع مدارس المحافظات وتحديدا في المثنى”، مبينا ان “نسبة الفقر في المحافظة هو أكثر من نصف سكانها بحسب تقارير وزارة […]

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