بالصورة .. يتخيل نفسه

2020/06/17 | 12:50 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

شنت عضو البرلمان العراقي وحدة الجميلي، والتي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، هجوما شرسا على الحكومة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونشرت الجميلي على حسابها في "تويتر" تغريدة قالت فيها "حكومة بائسة، رقابة متواطئة، رئيس وزراء متخيل أنه بطل فليد، والموت للفقراء مجانا في مستشفيات العزل وب...

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