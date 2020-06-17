2020/06/17 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء تنعى استشاري الجراحة العامة في مستشفى الهندية بعد وفاته بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 12:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تنعى استشاري الجراحة العامة في مستشفى الهندية بعد وفاته بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تنعى استشاري الجراحة العامة في مستشفى الهندية بعد وفاته بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).