2020/06/17 | 12:52 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة بغداد تلقي القبض على اكثر من 140 مطلوبا ومخالفا لحظر التجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 12:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تلقي القبض على اكثر من 140 مطلوبا ومخالفا لحظر التجوال ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تلقي القبض على اكثر من 140 مطلوبا ومخالفا لحظر التجوال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).