2020/06/17 | 12:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة “جنرال الكترك” الامريكية المختصة في مجال الطاقة، اليوم الاربعاء، اضافة 1000 ميعا واط من الطاقة الكهربائية الى الشبكة الوطنية.وقال المدير التنفيذي للشركة في الشرق الاوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا جو انيس، إن الشركة اضافت 1000 ميغا واط من الطاقة الكهربائية الى الشبكة الوطنية العراقية، توزعت بواقع 500 ميغا واط منها من محطة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة جنرال الكتريك تعلن إضافة 1000 ميغا واط الى كهرباء العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة جنرال الكتريك تعلن إضافة 1000 ميغا واط الى كهرباء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).