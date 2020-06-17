القبض على ٤ من عناصر عصابات داعش الإرهابية في نينوى

2020/06/17 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوىاكدت مديرية شرطة القيارة التابعة لقيادة شرطة نينوى، انه وبناءً على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري وتعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية احدهم كان يعمل فيما يسمى (الحسبة).واضافت، ان بقية العناصر كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند ضمن ما يعرف ( ولاية دجلة ) […]

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