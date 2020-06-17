علماء يفكون الألغاز العجيبة حول ملكات النحل

2020/06/17 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت مجموعة من الخبراء تقديم حل لألغاز لغة ملكات النحل والرسائل الصوتية التي تصدرها عندما تخرج من خلاياها.فبحسب “بي بي سي”، فقد حل العلماء هذه الألغاز عن طريق مجسات شديدة الحساسية تستخدم لرصد الذبذبات.وشرح التقرير أن النحل العاملات تقوم بتربية الملكات عن طريق وضع البويضات في خلايا خاصة وتغليفها بالشمع وتغذيتها على “هلام الملكات”.وتخرج الملكات […]

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