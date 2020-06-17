استثمار البصرة: تشغيل معمل سمنت صقر الكيطان بطاقة مليون طن سنويا

2020/06/17 | 13:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ البصرةكشف رئيس هيئة اسثمار البصرة علاء عبد الحسين، اليوم الاربعاء، تشغيل معمل سمنت صقر الكيطان بكلفة تتجاوز 43 مليون و700 الف دولار لينتج مادة السمنت بطاقة مليون طن سنويا.‎وقال عبد الحسين، في بيان، ان "معمل سمنت صقر الكيطان ساهم في ايجاد مصدر دخل لاكثر من 250 عائلة بصرية من خلال تشغيل الايدي العاملة المحلية في الوقت الذي نشهد فيه تسريح الكثير من العمالة العراقية في الشركات التي تعمل في قطاع النفط بعد انخفاض اسعار النفط و انتشار جائحة كورونا".‎واضاف، ان "المعمل يساهم ايضا في سد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض الى المحافظات العراقية الاخرى"، مبينا ان "المعمل يعد من اهم المعامل في صناعة الاسمنت وركيزة اساسية في رفع الواقع الاقتصادي سواء للمحافظة او البلاد، خصوصا وان السمنت المنتج وفق اعلى المواصفات والمعايير العالمية".‎من جهته؛ اوضح مدير المشروع رعد كاطع ان "المعمل اقيم بالشراكة مع شركة اتوك الباكستانية على مساحة 60 دونم لينتج السمنت المقاوم و العادي بصيغتين الغير مكيس (فل) ليسوق عن طريق الناقلات الحوضية او من خلال تعبئته باكياس ليسوق الى البصرة بالاضافة الى المحافظات الجنوبية الاخرى".

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