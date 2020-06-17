كشف تفاصيل الإنزال الجوي التركي بإقليم كوردستان

2020/06/17 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي تفاصيل الإنزال الجوي لقوات الكوماندوز التركية في منطقة جبلية وعرة بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان فجر يوم الأربعاء.

وقال مدير ناحية باتيفا بمحافظة دهوك دلشير عبد الستار لوكالة شفق نيوز، إن "الإنزال الجوي لقوات الكوماندوز التركية كان في عمق كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات داخل حدود إقليم كوردستان في منطقة حفطنين التابعة لناحية باتيفا".

وأوضح أن "المنطقة التي شهدت عملية الإنزال الجوية مهجورة ولا يوجد فيها مدنيون"، مشيراً إلى "عدم نزوح مواطنين جراء العمليات العسكرية التركية في المنطقة".

ولفت عبد الستار إلى أن "سبع قرى في مناطق باتيفا تعرضت لأضرار مادية جراء قصف الطائرات التركية للمنطقة مؤخراً".

وكانت مصادر في حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة، قد أبلغت وكالة شفق نيوز، بأن القوات التركية لم تتوغل برياً في حدود إقليم كوردستان وإنما جرى إنزال جوي لقوات الكوماندوز في منطقة حفطنين، منوهة إلى اندلاع اشتباكات بين القوات التركية ومقاتلي الحزب.

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء عملية عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في المنطقة الجبلية الوعرة داخل حدود إقليم كوردستان العراق.

وقالت الوزارة في تغريدة بموقع تويتر إن "عناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حاليا في منطقة حفتطنين".

كما قصفت طائرات حربية تركية أهدافا لمقاتلين كورد في المنطقة، حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء.

وتستهدف العملية، التي أُطلق عليها اسم "المخلب-النمر"، مقاتلي جماعة حزب العمال الكوردستاني، التي تتهمها تركيا بالإرهاب.

وهذه ثاني عملية من نوعها تشنّها تركيا ضد حزب العمال الكوردستاني خلال الأيام القليلة الماضية.

فمنذ أيام فقط أعلنت تركيا عن عملية، أطلق عليها اسم "المخلب-النسر"، ضربت أهدافاً لحزب العمال الكوردستاني في مناطق مختلفة بشمال العراق.

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