مطالبات نيابية بادراج تثبيت المحاضرين ضمن موازنة ٢٠٢٠

2020/06/17 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية النائب عدي شعلان ابو الجون، الأربعاء، الحكومة العراقية بادراج تثبيت المحاضرين ضمن موازنة ٢٠٢٠.وقال ابو الجون في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “وزارة التربية بحاجة ماسة إلى رفدها بكوادر جديدة بسبب النقص الكبير في جميع مدارس المحافظات، ولهذا يجب أن تكون هذه الدماء من الذين عملو […]

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