“غوغل” توسع خدمة “دردشة الفيديو” لأكثر من 32 شخصا

2020/06/17 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “غوغل” قررت أن تدعم خدمة “غوغل ديو” للتراسل الفوري، بحيث يمكن إجراء اتصالات فيديو جماعية لأكثر من 32 شخصا دفعة واحدة.أشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن تلك الخدمة لتوسعة عدد المشاركين في “غوغل ديو” ستكون متاحة حاليا على نسخة سطح المكتب، فيما ستطرح تحديثا مرتقبا لنسخة […]

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