2020/06/17 | 14:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير خارجية الاردن والمبعوث الاممي لعملية السلام يبحثان جهود منع قرار دولة الاحتلال من ضم اراض فلسطينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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