وزير التخطيط يكشف عن أهداف رؤية العراق للتنمية المستدامة ٢٠٣٠

2020/06/17 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط خالد بتال، العمل على تطوير بيئة الاستثمار من خلال تشجيع القطاع الخاص الوطني واستقطاب الشركات العالمية.

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