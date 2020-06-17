العصائب: القضاء على المحك في قضية العيساوي.. طارق الهاشمي في صالة الانتظار

2020/06/17 | 14:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عتبر رئيس كتلة الصادقون التابعة لعصائب اهل الحق عدنان فيحان، الاربعاء، أن القضاء والنزاهة على المحك في قضية رافع العيساوي اذا ماتمت تبرئته، مبينا ان “طارق الهاشمي في صالة الانتظار!”.وقال فيحان في تغريدة على تويتر واطلعت عليها /المعلومة/، “اذا ما تم تبرئة رافع العيساوي من احكام الارهاب والفساد، فنحن امام احد الاحتمالين، (1- […]

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