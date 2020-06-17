الصحة تحدد 3 آليات لنقل العدوى بفيروس كورونا. ماهو الملامس؟

2020/06/17 | 14:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حددت وزارة الصحة العراقية، تعريفًا لـ”الملامس”، واليات التعامل مع مصاب والتي تجعل الشخص السليم ملامسًا ومشكوكًا باصابته.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، اعمامًا من وزارة الصحة الى دوائر الصحة كافة ووزارة صحة كردستان، حددت من خلالها تعريف “الملامس” مبينة انه “التقابل وجها لوجه مع مصاب لمسافة اقل من متر ولمدة 15 […]

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