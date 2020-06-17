مجلس حقوق الإنسان يناقش استخدام القوة ضد المحتجين في أمريكا

2020/06/17 | 14:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يناقش مجلس حقوق الانسان، اليوم الأربعاء، مشروع قرار خاص بالعنصرية ضد الأفارقة وذوي الأصول الإفريقية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد الشرطة.ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به دول إفريقية، من لجنة التحقيق الدولية المستقلة، الذي دعا المشروع إلى إنشاؤها بفتح تحقيق في ردود الإدارة الأمريكية على الاحتجاجات، […]

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