صحة الانبار لـ”العهد نيوز”: الوزارة جهزتنا بـ 5 شاحنات من الأدوية السرطانية

2020/06/17 | 14:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن مدير عام دائرة صحة محافظة الانبار خضير خلف شلال اليوم ،الاربعاء، عن وصول 5 شاحنات محملة بالأدوية السرطانية وادوية زرع الكلى الى المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق مختلفة من مدن المحافظة .وقال الشلال في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” خمسة شاحنات محملة بالأدوية السرطانية وادوية زراعة الكلى وصلت الى مخازن […]

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