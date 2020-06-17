محافظ اربيل : الوضع الصحي في المحافظة شديد الخطورة

2020/06/17 | 14:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – اربيل قال محافظ أربيل فرست صوفي، ، إن “الوضع الصحي في المحافظة شديد الخطورة جراء تفشي فيروس كورونا”.واضاف صوفي، في تصريح صحفي، إن “عدد الإصابات بفيروس كورونا في ازدياد مستمر يوماً بعد آخر، وقد انتشر الفيروس في احياء و ازقة كثيرة داخل محافظة اربيل “.وتابع “وصلنا لمرحلة لم نكن نريد […]

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