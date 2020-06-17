2020/06/17 | 14:11 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال نصف شهر.. القبض على الاف المتهمين والمطلوبين في الرصافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال نصف شهر.. القبض على الاف المتهمين والمطلوبين في الرصافة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال نصف شهر.. القبض على الاف المتهمين والمطلوبين في الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).