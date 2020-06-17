محافظ ذي قار يحذر من خطورة الوضع الصحي ويوجه رسالة للأهالي

2020/06/17 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان ؤسمي

الى ابناء محافظة ذي قار كافة ..

نظرًا للارتفاع غير المسبوق بحالات الإصابة المسجلة من الدوائر الصحية بوباء ...





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