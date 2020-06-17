دولة آسيوية تفتح الملاعب للجمهور بعد خلوها من إصابات كورونا

2020/06/17 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

قامت رابطة الدوري في الصين تايبيه بإعادة فتح الأبواب من أجل حضور الجماهير لمباريات الدوري، وذلك ا...





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