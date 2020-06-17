محافظ ذي قار يعلن تطبيق اجراءات حظر التجوال في ارجاء المحافظة

2020/06/17 | 14:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قاراكد محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي، اليوم الاربعاء، انه نظرًا للارتفاع غير المسبوق بحالات الإصابة المسجلة من الدوائر الصحية بوباء كورونا فايروس المستجد بين أبناء المحافظة، وللوقاية من خطر الإصابة بهذا الفيروس، فقد باشرت الادارة المحلية بتطبيق اجراءات حظر التجوال في ارجاء المحافظة كافة.واضاف الوائلي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة […]

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